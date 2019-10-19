Dünya ikincisi boksör, AK Parti İl Kadın Kolları'nı ziyaret etti

19.10.2019 19:38

Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Elif Güneri, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları'nı ziyaret etti.

İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Elif Güneri'nin Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bugünlerde böyle bir başarı kazanarak, hem Türkiye'yi hem Karabük'ü gururlandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gümüş madalya kazandıktan sonra Elif Güneri'yi aradığını hatırlatan Öksüzoğlu, "Kadınların her alanda başarı gösterebileceğini, Elif hanımdan tekrar dinledik. Zafer sadece savaşta yaşanmaz. Biz kadınlar siyasette, sanatta ve sporda her alanda kendimizi ve bayrağımızı hep bir adım öteye götürecek adımlar atmalıyız." dedi.

Milli sporcu Elif Güneri de AK Parti İl Karabük Kadın Kolları'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA