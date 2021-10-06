Hollandalı kadınların ücretsiz doğum kontrolü talebine mahkemeden ret - Haberler
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BBC

Hollandalı kadınların ücretsiz doğum kontrolü talebine mahkemeden ret

BBC - Haberler | Dünya
Hollandalı kadınların ücretsiz doğum kontrolü talebine mahkemeden ret

Hollanda'da Lahey Mahkemesi, 21 yaşından büyük kadınların doğum kontrolü önlemlerinden ücretsiz yararlanması yönündeki talebi reddetti.

Hollanda'da Lahey Mahkemesi, 21 yaşından büyük kadınların doğum kontrolü önlemlerinden ücretsiz yararlanması yönündeki talebi reddetti.

Mevcut sistemin doğum kontrolünü engellemediğini belirten yargıç, kadınların bunun için para ödemesinin ayrımcılık olmadığını söyledi.

Hollanda'daki 7 bin kadının, doğum kontrolü önlemlerine ülkedeki tüm kadınlar ücretsiz ulaşabilmesi amacıyla kadın hakları örgütleri öncülüğünde açtıkları dava, Çarşamba günü Lahey Mahkemesi'nde görüldü.

Davacı kadınlar, "Bir erkek ve kadın birbiriyle ilişkiye girdiğinde, doğum kontrolü maliyetlerinden genellikle yalnızca kadınlar sorumlu oluyor. Bu mantıklı değil" diyerek, herkesin ücretsiz doğum kontrolünden yararlanmasın gerektiğini savundu.

Bunun, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Sözleşmesi'nde yer alan temel bir hak olduğunu vurgulayan Hollandalı kadınlar, bu nedenle doğum kontrolünün, sağlık sigortası paketine dahil edilmesi talebinde bulundu.

Devleti temsil eden avukatlar ise Hollanda'da erişilebilirliğin yeterince iyi olduğu ve bu nedenle doğum kontrolünün temel bir hak sayılamayacağını öne sürdü. Devlet avukatlarına göre, hem erkekler hem de kadınlar ücretsiz doğum kontrolü hakkına sahip olmadığı için, cinsiyetler arasında herhangi bir ayrımcılık da söz konusu değil.

Lahey Mahkemesi de, resmi makamların bu görüşüne katıldı ve ücretsiz doğum kontrolünün gerekli olmadığına karar verdi.

'Ücretli olması ayrıcalık değildir'

Mahkeme başkanı, ülkedeki mevcut sistemin doğum kontrolüne erişimi engellemediğini belirterek, "Hollanda'daki kadınlar, ücretsiz olarak temin edilebilen ve çok pahalı olmayan çok çeşitli doğum kontrol yöntemlerine erişebilir. Bunun ücretli olması ayrıcalık değildir" dedi.

Hollanda'da kadınların yoğun baskı ve eylemleri nedeniyle 1971 yılında doğum kontrolü, temel sağlık paketine dahil edilmişti. Hristiyan Demokrat Başbakan Jan Peter Balkenende başkanlığındaki hükümet, 2004 yılında bu uygulamaya son verdi.

İşçi Partisi'nin (PvdA) girişimi ile yeniden ücretsiz hale gelen doğum kontrolü, liberal sağcı lider Mark Rutte'nin Başbakan olmasının ardından yeniden temel sağlık paketinden çıkarıldı.

Yeni düzenleme ile 21 yaşından itibaren Hollandalı kadınlar, doğum kontrolü masraflarını kendileri ödüyor.

Kamu yayıncısı NOS'a göre, kadınlar için doğum kontrol hapı yılda onlarca euroya mal oluyor. 10 yıl boyunca yerinde kalabilen bir rahim içi araç (RİA) ise, 70 euro.

Aile hekimleri, RİA'yı ücretsiz olarak yerleştiriyor. Kadınlara yıllık 7 euroya mali yük getiren bu yöntem için, tek seferde daha yüksek bir ücretin ödenmesi gerekiyor.

Hollandalı kadınların ücretsiz doğum kontrolü talebine mahkemeden ret

BBC
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