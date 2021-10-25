Hindistan'ın kuzeyinde Zika virüsü vakası bildirildi

Ajansın haberine göre hastanın, Uttar Pradeş'in Kanpur bölgesinde görevli bir Hindistan Hava Kuvvetleri subayı olduğu bildirildi.

Haber de, hastanın farklı belirtiler göstermeye başlamasının ardından kan numunelerinin alındığı ve ülkenin güneybatısındaki Pune kentinde bulunan Ulusal Viroloji Enstitüsü'ne gönderildiği belirtildi.

Haber e göre üst düzey bir doktor, hastanın son birkaç gündür yüksek ateşi olduğunu söyledi.

Hastada Zika virüsünün tespit edilmesinin ardından, hastayla temas etmiş 20'den fazla kişiden numune alındı ve incelenmek üzere Ulusal Viroloji Enstitüsü'ne gönderildi.

Başta güneydeki Kerala eyaleti olmak üzere Hindistan'ın birçok bölgesinde geçmişte Zika virüsü salgınları yaşanmıştı.

Xinhua - Son Dakika Haberleri