Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, Türkiye'de hijyen kurallarına ve temizlik koşullarına uyum ve temiz su kaynaklarına ulaşımın artışının hepatit vakalarını azalttığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Hepatit Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastalığın büyük oranda geç dönemde belirti vermesi ve hastaların büyük çoğunluğunun bu durumun farkında olmamaları nedeniyle hepatite dikkat çekmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Hepatit hastalığının, karaciğerin iltihabı olduğu ve viral enfeksiyon virüsleriyle vücutta artış gösterdiğini, A, B, C, D ve E hepatit virüslerinden B, C ve D'nin ise kronik karaciğer hastalıklarına yol açtığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü 2017 hepatit raporunda dünyada 2015 yılında 257 milyon kişide hepatit B ve 71 milyon kişide ise hepatit C enfeksiyonu enfekte olduğunu açıklamıştır. Hepatit A enfeksiyonuna neden olan hepatit A virüsü çocukluk çağlarında hafif belirtilerle geçirilen enfeksiyon, ileri yaşlarda daha ağır seyretmekte ve şiddetli karaciğer hastalığı ile ölümlere yol açabilmektedir. Türkiye'de hijyen kurallarına ve temizlik koşullarına uyum, temiz su kaynaklarına ulaşımın artışı hepatit vakalarını azaltmıştır. Sosyoekonomik koşullarla ilgili diğer göstergelerin iyileşmesi ve 2012 yılı sonu itibariyle başlayan hepatit A aşı uygulamaları sonucunda 2012 yılında 3 bin 624 olan vaka sayısı, 2017 yılında 471'e düşmüştür. "

Kaynak: AA