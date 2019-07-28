Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Dünya Hepatit Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bismil Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte hepatitin erken teşhis ile tedavisi yapılabilecek bir hastalık olduğuna dikkati çekmek amacıyla çalışanlar sarı tişört giydi. Sarı balonlarla süslenen hastaneye afiş asıldı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Eyüp Arslan, Hepatit hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının insanları bilgilendirerek bilinçli bir toplumla hastalıkların önüne geçmek olduğunu söyledi.

Hastalığın çoğu zaman belirti oluşturmaması nedeniyle fark edilmediğini ifade eden Arslan, "Herkes enfeksiyon hastalıkları polikliniğine gidip kontrollerden geçmesi gerekiyor erken teşhis bizim için çok önemlidir. Erken teşhis ile hastayı hastalığını ilerlemeden kontrol altına alıp iyileştirebiliriz." dedi.

Kaynak: AA