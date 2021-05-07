"Dünya Hemşireler Günü"ne doğru
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"Dünya Hemşireler Günü"ne doğru

'Dünya Hemşireler Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Türk Hemşireler Derneği (THD) Van Şubesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Hemşireler Derneği (THD) Van Şubesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

THD Van Şubesinden yapılan açıklamada, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nün bu yıl da tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde kutlanacağı belirtildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan hemşirelerin canları pahasına mücadele verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hemşireler hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlıklarını riske atma pahasına sağlık bakım hizmetinin nitelikli ve güvenli sunumunu sağlamak için mücadele etmiş, topluma ihtiyaç duyduğu bakımı kesintisiz sağlamıştır. Hemşireler, aile sağlığı merkezi, filyasyon ekipleri gibi birinci basamaktan, ileri düzey tedavi ve bakımın yürütüldüğü yoğun bakım ortamlarına kadar tüm alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki, ekonomik ve sosyal sorunları bir kenara bırakıp, gerektiğinde her zamankinden daha fazla canlarını ortaya koyarak, toplumun sağlığına kavuşması için mücadeleye devam eden meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz. Zor şartlarda, fedakarca görevlerini sürdüren tüm hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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