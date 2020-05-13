Dünya Hemşireler Günü Topluma önemli katkıları olan hemşireleri onurlandırmak için her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanan Uluslararası Hemşireler Günü bu sene pandemiye denk gelmesiyle farklı bir anlam kazandı.

Topluma önemli katkıları olan hemşireleri onurlandırmak için her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanan Uluslararası Hemşireler Günü bu sene pandemiye denk gelmesiyle farklı bir anlam kazandı. Salgının merkez üssü olan Amerika'da, vatandaşlar sağlık çalışanları için New York, Elhurst Hastanesi'nde destek vermek için toplandı. Kaynak: AA