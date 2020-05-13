Dünya Hemşireler Günü
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Dünya Hemşireler Günü

Topluma önemli katkıları olan hemşireleri onurlandırmak için her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanan Uluslararası Hemşireler Günü bu sene pandemiye denk gelmesiyle farklı bir anlam kazandı.

Dünya Hemşireler Günü
13.05.2020 05:07 | Son Güncelleme: 13.05.2020 05:10

Topluma önemli katkıları olan hemşireleri onurlandırmak için her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanan Uluslararası Hemşireler Günü bu sene pandemiye denk gelmesiyle farklı bir anlam kazandı.

Salgının merkez üssü olan Amerika'da, vatandaşlar sağlık çalışanları için New York, Elhurst Hastanesi'nde destek vermek için toplandı.

Dünya Hemşireler Günü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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