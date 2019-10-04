Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü ne zaman? Dünya Hayvan Koruma Günü etkinlikleri

04.10.2019 08:54

Hayvanlara karşı yapılan haksızların önüne geçebilmek ve onlarla sistematik şekilde ilgilenebilmek için 1908 yılında ülkemizde ''Hayvanları Koruma Derneği' kuruldu. Aynı amaçla birleşen dernekler Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular. 1931 yılında toplanan bu kuruluş 4 Ekim'i ''Hayvanları Koruma Günü'' ilan etti. Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü ne zaman? Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü nedir?

DÜNYA HAYVAN HAKLARI KORUMA GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü her yıl 4 Ekim'de kutlanmaktadır.

DÜNYA HAYVAN HAKLARI KORUMA GÜNÜ NEDİR?

Hayvanlara karşı yapılan haksızların önüne geçebilmek ve onlarla sistematik şekilde ilgilenebilmek için 1908 yılında ülkemizde ''Hayvanları Koruma Derneği' kuruldu. Aynı amaçla birleşen dernekler Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular. 1931 yılında toplanan bu kuruluş 4 Ekim'i ''Hayvanları Koruma Günü'' ilan etti.

DÜNYADA HAYVAN HAKLARINI KORUMA FAALİYETLERİ

Dünyanın önde gelen uluslararası hayvan hakları örgütleri, hayvan haklarını ve refahını kurumayı hedefleyen faaliyetler yürütüyor. Bunlardan bir tanesi de Londra merkezli Dünya Hayvan Koruma (WAP) örgütü.

WAP'ın 2018 tarihli raporuna göre, Myanmar ve Vietnam'da ayıların köpeklere saldırtılmasını önlemek için 35 bin insana eğitim verildi.

Pakistan'da gösteri için tutsak edilen 13 ayı kurtarılırken, Hindistan'da 52 milyon inek koruma altına alındı.

Dünyada 60 milyondan fazla tavuk üretici firmaların istismarından, 460 bin köpek de afetlerden kurtarıldı.

Yaklaşık 1,6 milyar kedi tedavi edilirken, Afrika'da 97 bin köpek kuduza karşı aşılandı.

4 EKİM'DE TÜRKİYE'DE YAPILACAK HAYVAN HAKLARINI KORUMA ETKİNLİKLERİ

Ankara: Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve vatandaşların hayvanlarla sağlıklı temas kurmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinlikte önemli bilgilendirmeler de yapılacak. Tüm Başkentlilerin davetli olduğu farkındalık oluşturacak etkinlikte Kent Orkestrası konser verecek. Yüz boyama etkinliği ile çocuklar hem eğlenecek hem de gün boyu hayvanlarla vakit geçirecek. Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde ayrıca uluslararası köpek eğitmeni Tarkan Özvardar'ın köpek gösterisi yer alacak.

Mersin: Mersin Büyükşehir Belediyesince, hayvan sevgisine dikkati çekme amacıyla 5-6 Ekim'de Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) düzenleyecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla organize edilen festivalde, atölyeler, söyleşiler, gösteriler, yarışmalar ve hayvan sahiplendirme etkili olacak.

Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde özellikle çocukları sevindirecek bir karar aldı. Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Hayvanat Bahçesi ücretsiz olarak gezilebilecek.

Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Hayvanat Bahçesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde vatandaşları bekliyor.

Aydın: Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, 04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü olarak kutlandığı belirterek, "Önceki senelerde de bir takım okullarda bunu gerçekleştirdik. Geri dönüşleri çok güzel oluyor. Çocuklara burada sokak hayvanları için kapı önlerine su koymalarını söylüyoruz. Çocuklar su kaplarının üstüne isimlerini yazarak kapı önlerine su koyuyorlar ve bunlar çok güzel geri dönüşler bizim için. Sokakta yaralı bir hayvan gördüklerinde nereyi aramaları gerektiğini, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlatıyoruz. Açıkçası sokak hayvanlarının korkulacak bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi : Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi, hayvan sağlığının korunması, hayvan sevgisinin geliştirilmesi ve "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü"ne dikkati çekmek amacıyla, "Ücretsiz Muayene Günleri" etkinliği düzenleyecek.