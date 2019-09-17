17.09.2019 23:42

Dünyada ilk kez kutlanan Dünya Hasta Güvenliği Günü dolayısıyla Amasya'da Harşena Kalesi, Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarları'nın bulunduğu alan turuncu ışıkla aydınlatıldı.

Hasta güvenliğinin önemine dikkati çekmek amacıyla Şehzadeler Gezi Yolu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, hasta güvenliğine yönelik bilgilendirme, tanıtımlar ve uygulamalar yapıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ilk olarak bu yıl 17 Eylül'ü Hasta Güvenliği Günü ilan ettiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada hasta güvenliği konusunda etkilenenlerin sayısının 134 milyon kişiye ulaştığını belirten Elmacı, şunları kaydetti.

"Bunun yanında 2,6 milyon insanın da hasta güvenliği noktasındaki bazı durumlar nedeniyle sağlığını kaybettiğini görmekteyiz. Bu nedenle sağlık alanında yapılacak eğitimlerin kalitesinin artırılmasıyla yine aynı zamanda bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması yine farkındalık eğitiminin yükseltilmesiyle dünyada bu rakamların daha aşağıya çekilerek hasta güvenliğinin sağlanması konusunda önemli olumlu sonuçlar elde edilebilecektir. Bu nedenle biz Amasya Üniversitesi olarak özellikle sağlık alanında tıp fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz ve sağlık meslek yüksekokulumuzla buna katkı sağlama noktasında gayretimizi, azmimizi her zaman sürdüreceğiz. Buna bağlı olarak Dünya Hasta Güvenliği Günü'nün kutlu olmasını daha az insanın bundan olumsuz etkilenmesini ve eğitimlerimizin kaliteli olarak artmasını temenni ediyorum."

Hasta güvenliğinin önemine dikkati çekmek amacıyla Amasya'nın tarihi mekanlarının turuncu ışıkla aydınlatıldığını dile getiren Elmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amasya'da turuncu ışıkların yanması bizim üniversitemizin bir farkı olduğunu gösteriyor. Bu günün dünyada ilk olarak ilan edilmesi, bizim de üniversite olarak buna dikkat çekmemizi kendimiz açısından gerekli gördük. Buna bağlı olarak özellikle Amasya Kalesi'ne turuncu ışıklarla hasta güvenliği konusunun farkındalığını artırmak için bir ışıklandırma, bir aydınlatma yapmış olduk."

Programa, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı

Kaynak: AA