Dünya harikası Nemrut Dağı'nın eşsiz güzelliği havadan görüntülendi

25.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:45

Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen, devasa heykellerin metrelerce yükseklikteki kardan görünmediği Nemrut Dağı havadan görüntülendi.



UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve arkeologlar tarafından dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller kar nedeniyle görünmüyor. Yaklaşık 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle batı terasındaki heykellerden sadece bir tanesinin üst kısmı görünürken, doğu terasında ise soğuk hava nedeniyle heykeller buz kesti.



"Hani o Nemrut'un zirvesindeki heykeller var ya, onlar yok"



Süleyman Özdüzen ve Cengil Aslan isimli iki dağcı yorucu bir yolculuğun sonunda zirveye ulaşarak zirveyi drone ile görüntüledi. Karadut köyünden itibaren yürüyen iki dağcı, 7 saatlik zorlu bir yolculuk yaptı. Batı terasına çıkan dağcılar kar altındaki heykelleri göremeyince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dağcılardan Süleyman Özdüzen şaşkınlığını, "Hani o Nemrut'un zirvesindeki heykeller var ya, onlar yok" ifadeleriyle dile getirdi. ağcılar zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ancak çok güzel bir manzara ile karşılaştıklarını belirterek, Nemrut Dağı'nın kış turizmine açılması gerektiğini dile getirdi.



Batı terasındaki heykellerin tamamen kar altında kaldığı, doğu terasındaki heykellerin buz tuttuğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA