24.09.2019 16:04

Milli sporcu İbrahim Arat, Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giremedi.

Tayland'ın Pattaya kentinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın 7. günü sona erdi.

Erkekler 96 kiloda mücadele eden milli sporcu İbrahim Arat, koparmada 160 kiloyla 21'inci, silkmede 200 kiloyla 16'ncı, toplamda ise 360 kiloyla 16'ncı sırayı aldı.

Koparmada 180, silkmede 230, toplamda ise 410 kilo kaldıran Çinli Tian Tao, bu kategoride altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA