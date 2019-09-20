20.09.2019 19:14

Milli sporcu Sümeyye Kentli, Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giremedi.



Tayland'ın Pattaya kentinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada üçüncü gün maçları sona erdi.



Kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Sümeyye Kentli, koparmada 80 kiloyla 27'nci, silkmede 100 kiloyla 24'üncü, toplamda ise 180 kiloyla 25'incilik elde etti.

Koparmada 98, silkmede 129, toplamda ise 227 kilo kaldıran Çinli Liao Qiuyun, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA