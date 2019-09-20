20.09.2019 16:04

Tayland'da devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan erkekler 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov silkme ve toplamda başarısız oldu.

Pattaya kentindeki şampiyonada Daniyar İsmayilov silkmedeki ilk hakkında 166 kilo kaldırdı. Milli sporcu geride kalan iki hakkında ise 172 kiloda başarılı olamadı ve 17. oldu.

Milli sporcu toplamda ise 316 kiloya ulaşarak yedinciliği elde etti.

Muhammed Furkan Özbek ise 171 kiloyla yarışmaya başladı. Bu kiloyu kaldıran milli halterci son iki hakkında ise 174 kiloyu denedi ancak başarılı olamadı. Türk halterci silkmede 10. sırada kaldı.

Milli halterci toplamda da 309 kiloya ulaşırken 14. sırada yer aldı.

Kaynak: AA