19.09.2019 19:32

Milli sporcular Ferdi Hardal ve Hurşit Atak, Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giremedi.

Tayland'ın Pattaya kentinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada ikinci gün maçları sona erdi.

Erkekler 61 kiloda mücadele eden milli sporcu Ferdi Hardal, koparmada 125 kiloyla 13'üncü, silkmede 154 kiloyla 14'üncü, toplamda ise 279 kiloyla 11'incilik elde etti.

Aynı kiloda podyuma çıkan Hurşit Atak ise koparma ve silkmedeki denemelerinde başarılı olamadı.

Kaynak: AA