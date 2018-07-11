Dünya Halı Sektörünün %70'ini Türkiye Karşılıyor

Üretiminin yüzde 65'ini 7 kıtada 50'den fazla ülkeye ihraç eden ve Türk halı sektörünün ilk uluslararası ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesine sahip markası olan Atlantik Halı, birbirinden şık halılarıyla sektöre farklı bir bakış açısıyla baktığını kanıtlıyor.

2018 yılında akrilik tesisini büyütme kararı alan ve bu alana 12 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefleyen Atlantik Halı, 2018 yılında yüzde 80 büyüme hedefiyle çalışıyor.

Türk halı sektörünün ilk uluslararası ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesine sahip markası Atlantik Halı, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği ürünleriyle sektöre olan bakış açısını kanıtlıyor.

"TÜM DÜNYAYI 'ATLANTİK ETKİSİ' ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gaziantep'te 45.000 m2 kapalı ve 5.000 m2 açık olmak üzere toplamda 50.000 m2'lik modern üretim tesisinde bugün; günde dünyayı 3.743 kez dönecek kadar ip kullanarak halı üreten Atlantik Halı, yine günde 10.000 m2 halı üreterek sektörün yükünü omuzladığını kanıtlıyor. Ürünlerinin tasarım, iplik, dokunma, konfeksiyon ve lojistik dahil olmak üzere tüm süreçlerini Gaziantep'ten yöneterek üretiminin yüzde 65'ini 7 kıtada 55 ülkeye ihraç eden Atlantik Halı, 16 farklı kalitede 1350 ürün yelpazesiyle takipçilerinin de beğenisini kazanıyor. 2018 yılındaki ihracat hedeflerinin 30 milyon dolar olduğunu söyleyen Atlantik Halı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kaplan, "2018 yılında 2017 göre yüzde 90 büyüme hedefimiz var. Şu an bu hedefimizin yüzde 10 altındayız. Yılsonuna kadar bu açığı kapatacağımıza inanıyor ve beklentilerimizin üstünde bir büyümeyle yılı sonlandıracağımız düşünüyoruz. Biz Atlantik Halı olarak Ar-Ge ve inovasyona önem veriyor, her yıl ciromuzun bir bölümünü Ar-Ge'ye ayırıyoruz.Ağırlıklı kadınlardan oluşan 3 farklı noktada bulunan toplam 15 kişilik tasarım ekibimizle her an dünya trenlerini takip ediyor, sektörün vizyonunu çiziyoruz" dedi.

Alanında uzman 270 kişilik ekiple 3 vardiya çalıştıklarını belirten Kaplan, çalışan motivasyonunu üst düzeyde tutmak için dönemsel olarak eğitim düzenlediklerinin altını çizdi. Farklı bir perspektifle 6 ayda bir koleksiyon yenilediklerini söyleyen Kaplan, İlkbahar – yaz/ sonbahar – kış olarak planladıkları bu harita doğrultusunda takipçilerine seslendirdiklerini aktardı. Kaplan, "Aslına bakarsanız orta ve üst segmentte ki satışlarımız daha yoğun. Bitez ve Üsküp kalitelerimiz şimdiye kadar en çok satan koleksiyonumuz. Fakat yeni ürünler ile sıralama değişiyor. Velvet, Elitra ve Ruby en çok satanlar arasında girecek gibi görünüyor. Sadece iç piyasada mevcutta 16 halı kalitemiz, 2 camilik halı kalitemiz, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen fuar ile birlikte 5 yeni kaliteyi daha ürün yelpazemize ekledik. Ürünlerimizin tasarımlarını da birçok kritere göre belirliyoruz. Mobilya ve perde sektöründeki trendlere göre ayrıca bayilerimizden aldığımız geri dönüş ve taleplere göre koleksiyonlarımızı oluşturuyoruz.Toplamda 23 kalitemiz ile iç piyasada varlığımızı sürdürüyoruz" diye açıkladı.