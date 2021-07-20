Dünya Hali dizisi konusu nedir? Dünya Hali oyuncuları! Yeni dizi Dünya Hali ne zaman, hangi kanalda?
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Dünya Hali dizisi konusu nedir? Dünya Hali oyuncuları! Yeni dizi Dünya Hali ne zaman, hangi kanalda?

Dünya Hali dizisi konusu nedir? Dünya Hali oyuncuları! Yeni dizi Dünya Hali ne zaman, hangi kanalda?
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Dünya Hali, farklı hikayesi, benzersiz kurgusu ve kendine has komedi diliyle ekranların yeni eğlencesi olmaya hazırlanıyor. Dünya Hali dizisi konusu nedir? Dünya Hali oyuncuları kimdir? Yeni dizi Dünya Hali ne zaman, hangi kanalda? sorularının yanıtları da merak ediliyor! Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Dünya Hali yakında başlıyor!

Dünya Hali dizisi konusu nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni dizi Dünya Hali mizah tarzıyla ekranlara yeni bir soluk getirecek olan dizinin yapımcılığını Neden film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda daha önce Tutunamayanlar dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor. Senaryosunu ise Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ve Eray Kaman birlikte yazıyorlar. İşte, Dünya Hali oyuncuları!

TRT 1 DÜNYA HALİ DİZİSİ KONUSU!

Şehir hayatının gündelik dertleriyle boğuşan içimizden insanların hikayesini konu alan dizide ayrıca Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Durul Bazan, Mert Denizmen, Mekin Sezer, Naşit Özcan gibi birçok yetenekli isim yer alırken dizinin yakında ekranlara gelmesi planlanıyor. Birbirinden komik hikayeleriyle ekranlara damga vuracak dizinin konusu şöyle:

"Sinan, dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir gençtir. Ancak aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan'ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir: "Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter." Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir." Dünya Hali, mizahı bol, izlemesi keyifli birbirinden eğlenceli bölümleri ile yakında TRT 1'de…

DÜNYA HALİ OYUNCULARI!

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in paylaştığı dizide; hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan'ın (Caner Şahin) dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

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