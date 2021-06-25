'Dünya Güzel Koku Günü' kutlandı

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Koku Kültürü Derneği iş birliği ile 'Dünya Güzel Koku Günü' etkinliği düzenlendi.

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Koku Kültürü Derneği iş birliği ile 'Dünya Güzel Koku Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte parfüm yapım kursunda eğitim alan öğrenciler güzel koku tasarlama yarışması yaptı. İstiklal Caddesi'nde bulunanlara güzel kokular dağıtıldı.

Dünya Koku Günü Beyoğlu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi'nde parfüm yapım kursu alan öğrenciler yarıştı. En güzel kokuyu yaratan üç kişi ise ödüllendirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da bulunduğu etkinlikte vatandaşa gül lokumu ve gül suyu dağıtıldı. Düzenlenen yarışmanın jürileri arasında ise Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ile Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya bulundu.

"GELENEKLERİMİZDE KOKU KÜLTÜRÜNÜN YERİ AYRIDIR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bizim geleneklerimizde koku ve kültürü önemlidir. Bu yüzden de Bihter Hanımla iş birliği yaparak bu etkinliği düzenledik. Koku bizim kültürümüzde kitap, kalem gibi önemli unsurlardandır. Koku da karakterlere göre farklılık gösterir. Her karakterin farklı, özel kokusu vardır. Güzel kokuları çevreyi koruyan anlayışla, ozona zarar vermeyecek, iklim değişikliği gibi olumsuz etkilerde bulunmayacak şekilde kullanmalıyız. Bu sergideki amacımız da tamamen doğal ve çevreci anlayışın benimsetilebilmesidir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı