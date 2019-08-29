Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada kadınlar kategorisinde mücadele edecek milli sporcular şunlar:
50 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Elif Jale Yeşilırmak
59 kilo: Elif Yanık
62 kilo: Aslı Tuğcu
65 kilo: Kadriye Aksoy
68 kilo: Buse Tosun
72 kilo: Beste Altuğ
76 kilo: Yasemin Adar