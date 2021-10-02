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Dünya Güreş Şampiyonası

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Dünya Güreş Şampiyonası

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, 125 kilo yarı finalinde İranlı rakibi Amir Hüseyin Abbas Zare'e 4-0 mağlup oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, 125 kilo yarı finalinde İranlı rakibi Amir Hüseyin Abbas Zare'e 4-0 mağlup oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 125 kilo serbest stil yarı final mücadelesinde İranlı rakibi Amir Hüseyin Abbas Zare'e 4-0 kaybeden Taha Akgül, yarın repesajdan gelecek rakibine karşı bronz madalya maçına çıkacak.

Milli sporcu Fazlı Eryılmaz, 74 kilo repesaj mücadelesinde yarın Moldovalı Vasile Diacon ile karşılaşacak. Fazlı Eryılmaz, rakibini yenerse üçüncülük maçında Belaruslu Azamat Nuryaku ile karşılaşacak.

61 kiloda Emrah Ormanoğlu ise repesajda yarın Moğol Tuvshintulga Tumenbileg ile mücadele edecek. Emrah, rakibini yenerse bronz madalya için Japon Toshihiro Hasegawa ile güreşecek.

Şampiyonanın ikinci gününde yarın 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Ramazan Sarı ve 92 kiloda Erhan Yaylacı, mindere çıkacak. Ayrıca 61, 74, 86 ve 125 kilolarda repesaj ile final müsabakaları yapılacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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