21.09.2019 14:10

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda mücadele eden Recep Topal, organizasyona veda etti.

Türkiye'yi serbest stil 61 kiloda temsil eden Recep Topal, ilk maçında İranlı Behnam Eshagh Ehsanpoor'a 6-3 yenildi.

İranlı güreşçi, yarı final müsabakasında Rus Magomedrasul Drisov'a mağlup olarak finale kalamadı. Recep Topal böylece repesaj hakkı elde edemeyerek elendi.

Şampiyonada mücadele eden Türk sporcu sadece Taha Akgül kaldı. Taha, serbest stil 125 kilo finalinde bugün akşam seansında Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

Kaynak: AA