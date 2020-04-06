Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic'den 'evde kal' çağrısı Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında spor camiasından 'evde kal' çağrısı gelmeye devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında spor camiasından 'evde kal' çağrısı gelmeye devam ediyor. Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic, yayınladığı video ile 'evde kal' çağrısında bulundu.

UWW Başkanı Nenad Lalovic mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler müsabakaların bir an evvel yeniden başlamasını hedefliyoruz. Bunun için bugün yapılması gereken tek şey evde kalmak ve güçlü kalmak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nenad Lalovic'in açıklamaları

- Ankara

Kaynak: DHA