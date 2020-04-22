Dünya Günü'nün 50. Yılı Doodle Oldu!
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San Francisco, Dünya Günü, Google, Doodle, Teknoloji

Dünya Günü'nün 50. Yılı Doodle Oldu!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Google, Dünya Günü'nün 50. yıl dönümüne özel doodle hazırladı.

22.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:54
Dünya Günü'nün 50. Yılı Doodle Oldu!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Google, Dünya Günü'nün 50. yıl dönümüne özel doodle hazırladı. Peki Dünya Günü nedir? İşte detaylar.

Dünya Günü Nedir?

Dünya Günü, San Francisco'da düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıktı.

Wikipedia'da yer alan bilgiye göre, John McConnell Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Google, bu güne özel bir doodle yayınladı. Google'ı ziyaret eden kullanıcılar bugüne özel olarak hazırlanan doodle ile karşılaşmaktalar. Google'ın hazırladığı Doodle üzerinden oyun da oynanabilmekte.

Sizler Google'ın hazırladığı doodle hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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