Dünya Günü Nedir? 5 Maddede 22 Nisan Dünya Günü

Küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Dünya Günü 49. defa kutlandı. '22 Nisan Dünya Günü'ne özel olarak arama motoru Google da temalı bir logo hazırladı.

Kökenleri 1970'e uzanan ve ilk uluslararası çalışma olma özelliğine sahip etkinlik hakkında bilinmesi gereken 5 önemli maddeyi sizler için sıraladık. Euronews.com'da Görüntüle