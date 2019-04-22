Dünya Günü Nedir? 5 Maddede 22 Nisan Dünya Günü
Bugün 22 Nisan Dünya Günü. Google'a giren milyonlarca insan '22 Nisan Dünya Günü' ile ilgili bir temalı logoyla (doodle) karşılaştı. İlk kez 1970 yılında ABD'de kutlanan ve küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara uluslararası bağlamda değinen organizasyon bu özelliğiyle dikkat çekiyor.
Küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Dünya Günü 49. defa kutlandı. '22 Nisan Dünya Günü'ne özel olarak arama motoru Google da temalı bir logo hazırladı.
Kökenleri 1970'e uzanan ve ilk uluslararası çalışma olma özelliğine sahip etkinlik hakkında bilinmesi gereken 5 önemli maddeyi sizler için sıraladık. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com