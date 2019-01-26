Bursa'nın Mudanya ilçesinde Dünya Gümrük Günü kutlandı.

Mudanya Gümrük Müdürlüğü, 26 Ocak Dünya Gümrük Gününü İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda tebrik etti. Gümrük Müdürü Servet Balgıç, çelenk sunumu sonrasında yaptığı konuşmada, gümrük teşkilatının görev ve sorumluluklarını hatırlattı. Her yıl farkı temayla kutlanan Dünya Gümrük Günü için bu yıl "kesintisiz ticaret" ile "seyahat ve taşımacılık için akıllı sınırlar" sloganının belirlendiğini ifade eden Müdür Balgıç, Mudanya Gümrük Müdürlüğü'nün 2018 yılı faaliyetlerini paylaştı.

Mudanya'nın 2018 yılında 1 milyar 352 milyon 730 bin 119 dolarlık ihracatının yanı sıra 2 milyar 937 milyon 964 bin 721 dolarlık ithalat hacmine ulaştığını belirten Servet Balgıç, bu süreçte 28 bin 948 adet TIR'ın gümrük işlemlerinin ilçede tamamlandığını kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA