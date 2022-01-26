EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında Edirne'den Avrupa'ya açılan 5 sınır kapısı olduğunu anımsattı.

Kentte en çok giriş-çıkış yapılan sınır kapısının Kapıkule Sınır Kapısı olduğunu belirten Aksal, "Avrupa'dan kara yolu ile ülkemize gelenlerin yoğunlukla kullandığı Kapıkule Gümrük Kapısı kara yolu ticaretinin ve ulaşımın en yoğun yaşandığı sınır kapımız. Ekonomide ve dış ticaretimizde çok önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Aksal, Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, uluslararası ticaretin büyümesine ve gelişmesine katkı sunan tüm gümrük çalışanlarının gününü kutladı.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin çalışmalarına devam edildiğini de anımsatan Aksal, "Bu yatırım Türkiye ile Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ile Orta Asya arasındaki demiryolu bağlantısını geliştirecektir. Edirne'mizin dünya ulaşım ve ticaretini etkileyecek bu denli büyük bir projenin kolu olmasından mutluluk duyuyoruz." diye kaydetti.