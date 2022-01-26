EDİRNE (AA) - Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek gümrük çalışanlarının gününü kutladı.

Kınık da Canalp'e teşekkür etti.

Kınık ve beraberindeki heyet daha sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Gümrük Günü'nü kutlayan Gürkan, "Uluslararası ticaretin büyümesinde katkısı olan tüm gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü kutluyorum." diye belirtti.