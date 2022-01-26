Dünya Gümrük Günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Gümrük Günü

Dünya Gümrük Günü

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

EDİRNE (AA) - Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek gümrük çalışanlarının gününü kutladı.

Kınık da Canalp'e teşekkür etti.

Kınık ve beraberindeki heyet daha sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Gümrük Günü'nü kutlayan Gürkan, "Uluslararası ticaretin büyümesinde katkısı olan tüm gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü kutluyorum." diye belirtti.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Dünya Gümrük Günü, Trakya Bölgesi, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title