Dünya Gümrük Günü
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Dünya Gümrük Günü

26.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:18
Dünya Gümrük Günü

Malatya Valisi Aydın Baruş, Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir beraberindeki ekibiyle Vali Baruş'u ziyaret etti.

Gümrük teşkilatının gününü kutlayan Baruş, söz konusu teşkilatın gümrük kapılarında kaçakçılığın önlenmesi gibi çok önemli görevlerin başarıyla yerine getirildiğini belirtti.

Aydemir ise Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Sivas, Bingöl ve Tunceli illerinde toplam 199 personelle gümrük hizmetlerini yerine getirirken kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini de yürüttüklerini bildirdi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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