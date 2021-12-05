Dünya Gönüllüler Günü Etkinliği AFAD Gönüllüleri ile İstanbul'da Yapıldı

İSTANBUL (Habermetre) - AFAD'ın düzenlediği 5 Aralik Dünya Gönüllüler Günü Etkinliği, İstanbul'da geniş katılımla gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uzaktan görüntülü olarak katıldığı etkinlikte, AFAD Gönüllüleri, STK temsilcileri, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, farklı bakanlık ve kurumlardan genel müdürler yer aldı. Panel şeklinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılarla gönüllülüğe ilişkin oturumlar gerçekleştirildi.

AFAD Gönüllülük Sistemi'nin devreye alınmasının üzerinden 28 ay geçerken gönüllü olmak için başvuran sayısı ise 404 bine ulaştı. AFAD, farklı kurum ve STK'ların katılımıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde İstanbul'da dikkat çeken bir etkinlik düzenledi. AFAD Gönüllüsü sanatçı Murat Kekilli'nin yaptığı AFAD Gönüllüsü parçasıyla başlayan etkinlik, gönüllülüğün gücüne ve önemine dikkat çekti.

80 ilden AFAD Gönüllü Liderlerinin, AFAD Gönüllüsü Koordinatörlerinin, farklı STK'ların temsilci ve gönüllülerinin katıldığı etkinlikte, panel oturumları gerçekleştirildi. Gönüllülüğün sorunları, teşviki, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hakkında oturum konuşmaları gerçekleştirildi. Programda, uzaktan görüntülü bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya birer konuşma gerçekleştirdi.

Soylu: "Gönüllülere Ankara ve İstanbul'da Eğitim Kampları Hazırlıyoruz"

İçişleri Bakan Soylu, uzaktan bağlantıyla yaptığı konuşmada tüm olumsuz durumlarda her yerde olan AFAD'ın gönüllülerine ve STK'lara özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Ardından "Yaklaşık 404 bin kişilik bir gönüllü AFAD ailesi oldu. Bu gönüllü ailenin hem başarılı hizmetlerini gördük hem de eğitimlerini de sağladık. Size iki müjde vermek istiyorum; birisi, Ankara'da çok güzel bir eğitim kampı hazırlıyoruz, burada hem gönüllülerimiz hem kamu görevlilerimiz afetle ilgili bir eğitimi almış olacak. Yine İstanbul'da Anadolu yakasında inşallah orada da eğitim kampı yapabileceğimiz bir alan hazırlıyoruz. " Bakan Soylu, konuşmasını AFAD'ın başarılı çalışmalarını sürdüreceğini dile getirerek kurum çalışanlarına başarılar dileyip konuşmasını tamamladı.

Sezer: "Afetselliği Yüksek Coğrafyamız ve Aynı Zamanda Gönül Coğrafyasdır"

Konuşmasına, etkinliğe katılan tüm yönetiicleri ve katılımcıları tek tek selamlayarak başlayan AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Marmaris'teki orman yangınında ekiplere motosikletiyle su taşırken kaza sonucu kaybettiğimiz Şahin Akdemir'i minnetle yad etti.

Devamında, "Bizim coğrafyamiz afetselliği yüksek bir coğrafyadir ancak bizim coğrafyamiz, ayni zamanda bir gönül coğrafyasidir. Mevlana'nin, Yunus Emre'nin, Haci Bektaş-ı Veli'nin ve daha nice güzel insanin bu topraklarda yetişmesi, dünyaya insanliği, karşilik beklemeden iyilik yapmayı, yardımseverliği, ihtiyaç sahibine el uzatmayi öğütlemesi, elbette ki tesadüf değildir. "

Başkan Vali: "Kapasiteyi Çok Artırsak da Afetselliğimiz Gönüllüğü Zorunlu Kılıyor"

Başkan Vali Sezer, Dünya'da tüm sorunların para ve fiziki kapasiteyle çözülemeyceği en gelişmiş batı ülkelerinde de bilindiği için gönüllülüğün itfaiyeden asayişe kadar teşvik edildiğini ifade etti.

Ardından, "AFAD olarak afet yönetiminin her noktasında kapasite artıran pek çok adım attık. Kapasiteyi ne kadar arttıtısak arttıralım; afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarında gönüllülük desteğini işin içine katmak, özellikle afetselliği giderek artan bu coğrafyada artık bir zorunluluk halini almıştır. Öte yandan insanlara sadece gönüllü ol demek yetmiyor, Bu gönüllülüğü nitelikli gönüllülük haline getirmek de gerekiyor. Bunun için de ciddi bir eğitim organizasyonu yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi; İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları ile kurduğumuz AFAD Gönüllülük Sistemi'ni başarıyla çalıştırmaya devam ediyoruz. " şeklinde konuştu.

AFAD Başkanı: "89 Bin Gönüllümüz Eğitmlerden En Az Birini Tamamladı"

AFAD Gönüllülük Sistemi ve gönüllü sınıflandırmalarıyla ilgili bilgiler veren Sezer, "89 bin gönüllümüz, online eğitimlerinden en az birini tamamlamış; 171 bin 144 gönüllümüz ise eğitimlerine devam etmektedir. 3. 304 gönüllümüz, eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanmış, 2054 gönüllümüz ise destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine devam etmektedir. inşallah 2021 sonu itibarıyla 5. 500 destek AFAD Gönüllüsünün eğitimlerini tamamlaması hedeflenmektedir. " dedi.

Konuşmasında, sahada görev alan gönüllü sayılarını aktaran Sezer, "Elazığ Depreminde 188; pandemi dönemindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarımda 299; Giresun sel afetinde 117; İzmir Depremi'nde 500; Doğu Karadeniz sel afetinde 200; Batı Karadeniz sel afetinde ise 700 AFAD Gönüllümüz sahada görev almışlardır. Her birine buradan şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu kardeşlerimizin eğitiminde, sistemin teşvik edilmesinde önemli desteklerini ve işbirliklerini gördüğümüz Milli Eğitim Bakanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve yerelde bu çalışmalara destek veren belediye ve kaymakamlarımıza da huzurlarınızda şükranlarımızı sunmak isterim. " cümlelerini kaydetti.

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