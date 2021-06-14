Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Gününde "Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" toplantısı düzenlendi
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Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Gününde "Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" toplantısı düzenlendi

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Gününde 'Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi' toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi" kapsamında basın buluşması gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi" kapsamında basın buluşması gerçekleştirildi.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Gününde düzenlenen çevrim içi toplantıda konuşan proje takım lideri Prof. Dr. İdil Yenicesu, gönüllü, düzenli, karşılıksız kan bağışı ve önemine dikkat çekmek istediklerini, projenin temel başlığı olan hasta kan yönetimi uygulamalarının toplum sağlığı üzerindeki yararları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Yenicesu, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Gününün, Türkiye'de 2004 yılından beri kutlandığını, fakat kan bağışının önemine ilişkin istedikleri farkındalığı henüz sağlayamadıklarını belirterek, "Gönüllü, düzenli, karşılıksız kan bağışı bugün kan bileşeni ihtiyacımızın tek kaynağıdır. Ancak her geçen gün ihtiyacımızı karşılayacak kan bağışçı sayısı azalmaktadır." dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana, kan bağışının sürekliliğini sağlamak istediklerini belirtti.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Medikal Direktörü Dr. Levent Sağdur da Türk Kızılayın Gönüllü, Karşılıksız Kan Bağışçısı Kazanım Programı ve hedeflerine ilişkin bazı bilgiler verdi.

Toplantıya Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanı Op. Dr. Himmet Durgut da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Gününde "Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" toplantısı düzenlendi - Haberler
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