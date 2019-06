İSTANBUL - (AA) - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolasıyla etkinlik düzenledi.

Bağışlarıyla Türk Kızılayı'na katkı sağlayan vatandaşlara plaket ve madalya takdim edilen etkinlikte konuşan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, her sene Türk Kızılayı'na katkı sağlayan bağışçıları ödüllendirdikleri dile getirdi.

Türk Kızılay'ın büyük bir aile olduğunu sevgi ve merhamet ekseninde çalışan Türkiye devletinin çok kıymetli bir kurumu olduğunu ifade eden Can,kan bağışının acil bir ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaç ve milli bir görev olduğunu söyledi.

Can, "Türk Kızılayı olarak her gün 9 bin ünite kan topluyoruz ve Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılıyoruz, bu çok gurur verici bir başarı. Türk Kızılayı olarak gün geçtikçe daha çok çalışıyoruz ve ülkemizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa zamanda karşılamak için emek veriyoruz." dedi.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan da kan bağışçılarına duyarlılıklarından ve kan hizmetlerinde gönüllü olarak çalışan doktor, hemşire ve yer hizmetleri görevlilerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

40 yıldır Türk Kızılayı'na düzenli olarak kan ve aferez bağışı yapan Ali Rıza Ünsal ise kan bağışının vicdani ve milli bir mesele olduğunu, bağış yaparak ihtiyaç sahibi binlerce hasta ve hasta yakınına umut olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ödül töreninde İstanbul'da en fazla bağış yapan vatandaşlara 76 altın madalya, 116 gümüş madalya ve 34 plaket takdim edildi.

