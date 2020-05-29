Dünya Gök Taşı Tehlikesi ile Karşı Karşıya mı? Geçtiğimiz günlerde yaşanan gök taşı olayının ardından çeşitli sosyal medya platformlarında daha büyük ve daha riskli bir gök taşı tehlikesi ile karşı karşıya olacağımıza yönelik bazı söylentiler ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan gök taşı olayının ardından çeşitli sosyal medya platformlarında daha büyük ve daha riskli bir gök taşı tehlikesi ile karşı karşıya olacağımıza yönelik bazı söylentiler ortaya atıldı. Peki söz konusu iddialar doğru mu ve gezegenimiz bu yönde bir tehdit ile karşı karşıya mı? İşte merak edilen detaylar!

Gök Taşı Tehlikesi Var mı?

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü bünyesinde görev alan Prof. Dr. Tansel Ak, yaptığı açıklamada "Birincisi kuyruklu yıldızların kalıntıları. Bir de serseri gök taşları var. Bunlar uzayda dolaşıyor bazı zamanlarda Dünya'ya düşüyor. Mercimek büyüklüğünde düşen de birkaç metre boyutunda düşen de. Aslında çok büyük çoğunluğu atmosferde sürtünmeden eriyip toz olarak yeryüzüne iniyor. Yüzeye ulaşabilen çok az. Her yıl Dünya'ya 40 milyon ton civarında gök taşı düşüyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında olası felaket senaryolarına değinen Ak, "100-150 metrelik, saniyede 25 km hızla gelen metal içerikli bir göktaşı İstanbul gibi bir kente büyük zarar verebilir. Ancak böyle bir olay birkaç on bin yılda bir oluyor. Şu an beklenen böyle bir tehlike de yok." dedi.

Yani şu aşamada beklenen bir tehlikenin olmadığını, ulusal ve uluslararası kuruluşların bu gibi tehditleri düzenli olarak izlediğini vurgulayalım. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.