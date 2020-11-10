Dünya Göç Örgütü: Yemen'deki Afrikalı düzensiz göçmen sayısı ekim ayında arttı
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Dünya Göç Örgütü: Yemen'deki Afrikalı düzensiz göçmen sayısı ekim ayında arttı

10.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:24
Dünya Göç Örgütü: Yemen'deki Afrikalı düzensiz göçmen sayısı ekim ayında arttı

Dünya Göç Örgütü, Yemen'e ekim ayında giriş yapan Afrikalı düzensiz göçmen sayısında artış olduğunu açıkladı.

Dünya Göç Örgütü, Yemen'e ekim ayında giriş yapan Afrikalı düzensiz göçmen sayısında artış olduğunu açıkladı.

Örgütün yayımladığı raporda, ekim ayında 1038 Afrikalı düzensiz göçmenin deniz üzerinden kaçak yollarla Yemen'e giriş yaptığı, bunların yüzde 93'ünün Etiyopyalı, diğerlerinin ise Somalili olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, bu yılın başından 31 Ekim'e kadar ülkeye toplam 34 bin 160 Afrikalı düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla girdiği belirtildi.

Örgütün geçen ay yayımladığı raporda, Yemen'e eylül ayında 600'den fazla Afrikalı düzensiz göçmenin giriş yaptığı aktarılmıştı.

Raporda şu an var olan düzensiz göçmen sayısına yer verilmezken, örgütten daha önce yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında Yemen'e 138 binden fazla Afrikalı düzensiz göçmenin ulaştığı kaydedilmişti.

Çoğunluğu Afrika Boynuzu ülkelerinden düzensiz göçmenler, daha iyi bir yaşam için Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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