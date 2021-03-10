Dünya Glokom Haftası
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Dünya Glokom Haftası

10.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:39
Dünya Glokom Haftası

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şaban Kılıç, glokomun gözden beyine iletim sağlayan görme sinirinin yavaş ilerleyici ve geri dönüşümü mümkün olmayan bir hastalık olduğunu bildirdi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şaban Kılıç, glokomun gözden beyine iletim sağlayan görme sinirinin yavaş ilerleyici ve geri dönüşümü mümkün olmayan bir hastalık olduğunu bildirdi.

Kılıç, 8-14 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, halk arasında göz tansiyonu (karasu hastalığı) olarak bilinen glokomun dünya üzerinde önlenebilir körlük nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada 70 milyon, Türkiye'de ise tanı konulmuş 550 bin glokomlunun bulunduğunu belirten Kılıç, bu sayının tüm hastaların sadece dörtte biri olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu hastalık, daha çok 40 yaş üzeri kişilerde görülmektedir. Sinsi bir hastalık olduğu için geç döneme kadar tespit edilememektedir. Hastalık tespit edildiğinde ise sinir hasarı oluşmuş ve bu nedenle çoğu zaman geç kalınmış olabiliyor. Glokom hastalığı belirti vermeden ilerlediği için erken tanı ve tedavi çok önemlidir. 40 yaş üzeri kişilerin düzenli göz kontrollerini yaptırmaları önem arz etmektedir."

Hastalığın en önemli faktörlerinin ileri yaş ve genetik olduğuna değinen Kılıç, ailede glokom hastalığının varlığının diğer aile bireyleri için de riski artırdığını dile getirdi.

Bu hastalıkta ileri derece miyop varlığı, diyabet ve tansiyon hastalığı, travma ve bazı ilaçların kullanımı da riski artıran diğer nedenler arasında yer aldığını kaydeden Kılıç, günümüzde glokom tedavisinde ilaçlar, lazer tedavisi ve cerrahi seçeneklerin mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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