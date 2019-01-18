- Bakan Pakdemirli Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na katılımı

-Tarım bakanları ve Merkel ile aile fotoğrafı

-Merkel'in Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nda konuşması

BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de bu yıl 11'inci kez "Messe Berlin" fuar alanında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşması öncesinde katılımcı bakanlar ve Başbakan Merkel aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA