Dünya Gıda Programı, Yemen'deki gıda yardımını azaltıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), finansman eksikliği nedeniyle gelecek aydan itibaren Yemen'de sunulan gıda yardımlarının azaltılacağını duyurdu.

WFP, sitesinden yaptığı açıklamada, Yemen'de gıda desteği sağlanan 13 milyon kişiye verilen hizmetin devamı için gerekli fonların tükenmekte olduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada, söz konusu finansman eksikliği nedeniyle ocak ayından itibaren 8 milyon Yemenliye verilen gıda desteğinin azaltılacağı; kıtlık seviyesine düşmek üzere olan 5 milyon Yemenliye ise tam gıda desteğine devam edileceği aktarıldı.

Bu kesintilerin, hayatta kalabilmek için WFP'nin gıda desteğine bağlı olan Yemenli aileler için olabilecek en kötü zamanda gerçekleştiği kaydedildi.

WFP Kuzey Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corinne Fleischer, "Gıda desteğini her azalttığımızda zaten açlık ve gıda güvensizliğinden mustarip çok fazla insanın açlıktan etkilenen milyonlarca kişinin arasına katılacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Ancak zor zamanların zor önlemleri gerektirdiğini belirten Fleischer, mevcut sınırlı kaynaklarla, en riskli durumlara öncelik vermeleri gerektiğini aktardı.

Açıklamaya göre, ocak ayından itibaren uygulanması planlanan gıda kesintisiyle Yemenli aileler, asgari günlük gıda miktarının ancak yarısını alabilecek.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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