Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'e tıbbi yardım
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Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'e tıbbi yardım

Yemen'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için tıbbi malzeme taşıyan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) uçağı Sana'ya ulaştı.

Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'e tıbbi yardım
31.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:43

Yemen'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için tıbbi malzeme taşıyan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) uçağı Sana'ya ulaştı.

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, WFP'ye ait 10 tonluk tıbbi malzeme taşıyan uçak başkentteki (Husilerin kontrolündeki) Uluslararası Sana Havalimanına indi.

Uçağın inmesinin ardından havalimanında özel bir sağlık ekibi tarafından malzemelerin sterilizasyonu yapıldı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, virüs sebebiyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 310'a yükseldiğini açıklamıştı.

Söz konusu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerdeki vakaları kapsarken, Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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