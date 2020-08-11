Dünya Gıda Programı Lübnan'a 3 ay yetecek un gönderiyor
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Dünya Gıda Programı Lübnan'a 3 ay yetecek un gönderiyor

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından gıda kıtlığı yaşanmaması için ülkeye 3 ay yetecek un gönderileceğini bildirdi.

Dünya Gıda Programı Lübnan'a 3 ay yetecek un gönderiyor
11.08.2020 20:25 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:25

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından gıda kıtlığı yaşanmaması için ülkeye 3 ay yetecek un gönderileceğini bildirdi.

WFP Kıdemli Sözcüsü Elisabeth Byrs, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, patlamanın hemen ardından Beyrut'ta en muhtaç durumdaki 5 bin aileye gıda kolileri dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Lübnan'da 50 bin kişiye 6 ay boyunca yetecek kumanya dağıtmayı da planladıklarını belirten Byrs, bunun için 235 milyon dolar gerektiğini kaydetti.

Byrs, limanın yeniden inşa çalışmaları sürerken, ülkede baş gösterebilecek gıda kıtlığına karşı WFP'nin tüm Lübnan'a 3 ay yetecek kadar, fırınlar ve değirmenler için un ve tahıl ulaştıracağını bildirdi.

Ülkedeki mevcut buğday unu rezervlerinin 6 hafta boyunca pazar ihtiyaçlarını karşılayacağını tahmin ettiklerini anlatan Byrs, gıda güvenliğini sağlamak için 3 aylık tedariğin standart olduğununu söyledi.

Byrs, ayrıca Lübnan'a tedarik zinciri yönetimi, lojistik destek ve bilirkişi incelemesi gibi hizmetler sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Öte yandan, WFP'den yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'da gıda fiyatlarının geçen eylülden Temmuz 2020'ye kadar olan sürede yüzde 109 arttığı belirtildi.

Lübnan'ın gıda ihtiyaçlarının büyük kısmının ithalata dayandığına işaret edilen açıklamada, geçen yıl eylülden hazirana kadar da gıda ithalatının yüzde 12,7 azaldığı bildirildi.

OCHA'dan Kovid-19 uyarısı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise Lübnan'da 9 Ağustos'ta 294 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğünü belirterek, bunun yeni bir rekor olduğu uyarısında bulundu.

Laerke, Beyrut'taki acil durumun Kovid-19 önlemlerinin gevşemesine yol açtığına, bunun da salgının yayılma hızını artırma riskini beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Patlamada 3 çocuk öldü

Aynı toplantıda konuşan BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Sözcüsü Marixie Mercado da Beyrut'taki patlamada en az 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 31 çocuğun da hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Mercado, yaralılar için ülkeye ihtiyaten tetanoz aşısı gönderdiklerini, ayrıca 3,5 milyon cerrahi maske, 17 bin 370 N95 maskesi, 2,6 milyon çift eldiven ve 124 bin 810 önlüğün yolda olduğunu sözlerine ekledi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

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