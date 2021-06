Dünya gıda fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 4.8 yükseldi

Dünya gıda fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4.8, yıllık bazda da yüzde 39.7 yükselerek, Eylül 2011'den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamada, dünya tahıl üretimi yeni bir rekor seviyeye ulaşma yolunda olmasına rağmen, Mayıs'taki küresel gıda fiyatlarındaki aylık artış hızı, 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek düzeyine ulaştığına dikkat çekildi.

FAO'nun derlediği, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, Nisan 'daki 121.3 düzeyinden Mayıs'ta 127.1'e çıktı. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, esas olarak artan palm, soya ve kolza tohumu yağı fiyatlarını yansıtarak Mayıs ayında yüzde 7.8 yükseldi. Palm yağı fiyatları, Güneydoğu Asya ülkelerindeki üretimdeki yavaşlama etkisiyle yükselirken, özellikle biyodizel sektöründen gelen güçlü küresel talep beklentileri, soya fiyatlarını yükseltti.FAO Şeker Fiyat Endeksi, büyük ölçüde hasat gecikmeleri ve dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'daki ürün veriminin düşmesine ilişkin endişeler nedeniyle, Hindistan'dan yapılan büyük ölçekli ihracatın fiyat artışını frenlemesine karşın, Nisan'a göre yüzde 6.8 arttı.FAO Et Fiyat Endeksi Nisan ayına göre yüzde 2.2 arttı, Çin ithalatındaki artışın yanı sıra önde gelen üretim bölgelerinde, kümes hayvanları ve domuz etlerine yönelik artan iç talep nedeniyle tüm et fiyatları yükseldi.FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de aylık yüzde 1.8 ve yıllık yüzde 28 üzerinde yükseldi. Artış, yağsız ve tam yağlı süt tozlarına yönelik güçlü ithalat talebinden kaynaklanırken, Yeni Zelanda'dan artan ihracat arzı nedeniyle tereyağı fiyatları neredeyse bir yıl içinde ilk kez düştü. (Grafik)

