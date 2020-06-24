Dünya genelinden salgın notları Corona virüs salgınında vaka sayısı 9 milyon 350 bini geçti.

Corona virüs salgınında vaka sayısı 9 milyon 350 bini geçti. 480 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Salgını atlatarak iyileşenlerin sayısı da 5 milyonu aştı. salgınla mücadele sürüyor. ABD yaklaşık 2.5 milyon vaka ve 125 bin can kaybıyla corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke konumunda.

Onu takip eden Brezilya'da ise, son 24 saatte bin 374 kişi hayatını kaybetti. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan Brezilya'da bir mahkeme, daha önce koronavirüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen, devlet başkanı hakkında karar aldı. Başkan, maske takmazsa ceza ödeyecek.

(İHA)

Kaynak: İHA