Dünya genelinde 'yılın öğretmeni' ödülü Türkiye'den bir eğitimciye verildi

İstanbul TED Atakent Koleji'nde fizik öğretmeni olan Eren Büktel, BTEC Awards kapsamında 'Yılın Öğretmeni' ödülüne layık görüldü.

İstanbul TED Atakent Koleji'nde fizik öğretmeni olan Eren Büktel, BTEC Awards kapsamında 'Yılın Öğretmeni' ödülüne layık görüldü. Eğitimin en prestijli ödülü olarak kabul edilen BTEC'in, Türkiye'den bir öğretmene ilk kez verildiği kaydedildi.

Dünyanın önde gelen eğitim kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Pearson, İstanbul'daki TED Atakent Koleji'nin öğretmenlerinden Eren Büktel'i BTEC (Business and Technology Education Council) 2021 Yılın Öğretmeni Ödülü'ne layık gördü. 200'e yakın ülkede 20 binden fazla çalışanı bulunan İngiltere merkezli Pearson'ın BTEC ödülünün, ilk kez Türkiye'den bir öğretmene verildiği belirtildi.

İKİ ÖĞRENCİYE DE BRONZ ÖDÜL

Kovid-19 nedeniyle 2. kez online olarak düzenlenen BTEC Ödülleri kapsamında, sağlık ve sosyal bakım, sahne sanatları, mühendislik, bilişim, iş ve spor gibi birçok alanda toplam 19 ödül verildi. Bu yıl 11.'si dağıtılan ödüllerde, TED Ankara Koleji öğrencilerinden Deniz Lapsekili Yılın Mühendislik Öğrencisi, Damla Janset Kadim ise Yılın Sanat ve Tasarım Öğrencisi kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

"ÖĞRENCİLERİNE BAĞLILIĞI ÖDÜL GETİRDİ"

Eren Büktel'in düzenlenen organizasyonda, yenilikçi yaklaşımı, kararlı, yaratıcı, enerjik yapısı, teknoloji ve bilim yazarlığı gibi özellikleriyle öne çıktığı kaydedildi. Diğer öğretmenler için de bir rol model olarak gösterilen Büktel, öğrencilerine bağlılığı sayesinde ödüle hak kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan fizik öğretmeni Büktel, "Bu ödülü kazanmış olmak, meslektaşlarımı ve öğrencilerimi BTEC derslerine motive edecek, ilham verecek ve daha iyi sonuçlar almalarına yardımcı olacak" dedi.

"2021 BTEC EKOSİSTEMİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR YIL OLDU"

Ödül töreninde konuşan Pearson Kıdemli Başkan Yardımcısı Cindy Rampersaud ise şunları söyledi:

"Bugün çevrimiçi de olsa bir araya gelip bu yılın kazananlarını kutlayabildiğimiz için çok mutluyum. 2021, BTEC ekosistemindeki öğrenci, öğretmen, kolej ve okullarımız için olağanüstü bir yıl oldu. BTEC programlarını tamamlayarak yeterlilik alan tüm dünyadan yaklaşık bir milyon kişiyi, eşi görülmemiş bir dönemde gösterdikleri sıkı çalışma performansı ve olağanüstü bağlılıktan dolayı kutluyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı