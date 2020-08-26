Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 24 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı
26.08.2020 08:19 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:22

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 24 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 24 milyon 61 bin 216'ya ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 955 bin 728 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla, Brezilya (3 milyon 674 bin 176), Hindistan (2 milyon 234 bin 474), Rusya (966 bin 189), Güney Afrika (613 bin 17), Peru (607 bin 382), Meksika (568 bin 621), Kolombiya (562 bin 182), İspanya (423 bin 224), Şili (400 bin 985) ve İran (363 bin 363) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 261 bin 194'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 823 bin 513 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 16 milyon 608 bin 605 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 629 bin 98 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu Politika
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Magazin
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Güncel
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi Dünya
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı Güncel
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Antalya'da koronayla mücadele için köpük partileri yasaklandı
Antalya'da koronayla mücadele için köpük partileri yasaklandı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Hamas' yanıtı: Haddini aşan açıklamayı külliyen reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye "Hamas" yanıtı: Haddini aşan açıklamayı külliyen reddediyoruz
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Kaza Ankara Giresun
Şu an buradasınız: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 08:23:45. #1.15#
title