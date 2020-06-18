Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu aştı
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8,5 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu aştı
18.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:27

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8,5 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 8 milyon 512 bin 227'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 246 bin 690 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (965 bin 512), Rusya (561 bin 91), Hindistan (377 bin 122), İngiltere (300 bin 469), İspanya (292 bin 348), Peru (240 bin 908), İtalya (238 bin 159), Şili (225 bin 103), İran (197 bin 647) ve Almanya (189 bin 565) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı ise 182 bin 727'ye ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Pakistan (160 bin 118), Meksika (159 bin 793), Fransa (158 bin 174), Suudi Arabistan (145 bin 991), Bangladeş (102 bin 292), Kanada (100 bin 146), Katar ( 84 bin 441), Çin (83 bin 293), Güney Afrika (80 bin 412), Belçika (60 bin 348), Kolombiya (57 bin 46), Belarus (56 bin 657) ve İsveç (56 bin 43)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 453 bin 435 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 4 milyon 485 bin 849 kişi iyileşti, halen 3 milyon 572 bin 943 hasta tedavi görüyor.

Kaynak: AA

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