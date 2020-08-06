Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 19 milyonu aştı
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 19 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 19 milyonu aştı
06.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:04

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 19 milyon 614'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 973 bin 741 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (2 milyon 862 bin 761), Hindistan (1 milyon 967 bin 700), Rusya (871 bin 894), Güney Afrika (529 bin 877), Meksika (456 bin 100), Peru (447 bin 624), Şili (364 bin 723), İspanya (352 bin 847), Kolombiya (345 bin 714), İran (317 bin 483), İngiltere (307 bin 184), Suudi Arabistan (282 bin 824), Pakistan (281 bin 863), Bangladeş (249 bin 863) ve İtalya (248 bin 803) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 236 bin 112'ye ulaştı.

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Arjantin (220 bin 682), Almanya (214 bin 104), Fransa (194 bin 29), Irak (137 bin 556), Filipinler (119 bin 460), Endonezya (118 bin 753), Kanada (118 bin 187) ve Katar (111 bin 805)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 711 bin 622 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 12 milyon 188 bin 295 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 100 bin 493 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

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