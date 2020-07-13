Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 13 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı
13.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 13.07.2020 08:38

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 13 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 13 milyon 41 bin 698'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 413 bin 995 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 866 bin 176), Hindistan (879 bin 466), Rusya (727 bin 162), Peru (326 bin 326), Şili (315 bin 41), İspanya (300 bin 988), Meksika (299 bin 750), İngiltere (289 bin 603), Güney Afrika (276 bin 242), İran (257 bin 303), Pakistan (251 bin 625), İtalya (243 bin 61) ve Suudi Arabistan (232 bin 259) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 212 bin 993'e ulaştı.

Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Almanya (199 bin 950), Bangladeş (183 bin 795), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (150 bin 445), Kanada (107 bin 590), Katar (103 bin 598), Arjantin (100 bin 166), Çin (83 bin 602), Mısır (82 bin 70), Irak (77 bin 506), Endonezya (75 bin 699) ve İsveç (74 bin 898)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 571 bin 660 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 7 milyon 588 bin 94 kişi iyileşti, halen 4 milyon 881 bin 944 hasta tedavi görüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı Dünya
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti Magazin
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur Politika
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim oldu
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar
Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Engin Özkoç Fatih Sultan Hüseyin Filiz
Magazin Sıla Emrah Ezgi Mola Kemal Sunal
Spor Adem Büyük Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Bursa Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 09:05:30. #1.15#
title