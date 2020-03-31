Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40...
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.
31.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:26
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.
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Kaynak: AA