Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 423 bini geçti
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 423 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 423 bini aştı.

25.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:58
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 423 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 423 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 423 bin 297 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 18 bin 906 kişi öldü ve 109 bin 145 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 281, Hong Kong'da 4, İtalya'da 6 bin 820, İspanya'da 2 bin 991, İran'da 1934, Fransa'da 1100, ABD'de 784, İngiltere'de 422, Hollanda'da 276, Almanya'da 159, Güney Kore'de 126, İsviçre'de 122, Belçika'da 122, Endonezya'da 55, Japonya'da 53, Türkiye'de 44, Brezilya'da 46, İsveç'te 40, Filipinler'de 35, Portekiz'de 33, Danimarka'da 32, Avusturya'da 28, Ekvador'da 27, Irak'ta 27, Kanada'da 26, San Marino'da 21, Mısır'da 20, Yunanistan'da 20, Cezayir'de 19, Malezya'da 16, Norveç'te 12, Romanya'da 12, Hindistan'da 10, Polonya'da 10, Macaristan'da 10, Lüksemburg'da 8, Avustralya'da 8, İrlanda'da 7, Peru'da 7, Pakistan'da 7, Panama'da 6, Arjantin'de 6, Dominik Cumhuriyeti'nde 6, Fas'ta 5, Arnavutluk'ta 5, Burkina Faso'da 4, Tunus'ta 4, Bangladeş'te 4, Tayland'da 4, Slovenya'da 4, Meksika'da 4, Lübnan'da 4, Bulgaristan'da 3, Kolombiya'da 3, Ukrayna'da 3, Bosna Hersek'te 3, Sırbistan'da 3, İsrail'de 3, Çekya'da 3, Bahreyn'de 3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3, Paraguay'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Porto Riko'da 2, Mauritius'ta 2, Şili'de 2, Litvanya'da 2, Gana'da 2, Kuzey Makedonya'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, İzlanda'da 2, Suudi Arabistan, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Afganistan, Guadeloupe, Azerbaycan, Moldova, Andorra, Hırvatistan, Rusya, Finlandiya, Kamerun, Zimbabve, Gambiya, Cabo Verde ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler ABD, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa olurken; "Worldometer"deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Çin ana karası 81 bin 218, İtalya 69 bin 176, ABD 54 bin 916, İspanya 42 bin 58, Almanya 32 bin 991, İran 24 bin 811, Fransa 22 bin 304, İsviçre 9 bin 877, Güney Kore 9 bin 137, İngiltere 8 bin 77, Hollanda 5 bin 560, Avusturya 5 bin 283, Belçika 4 bin 269, Norveç 2 bin 866, Kanada 2 bin 792, Portekiz 2 bin 362, Avustralya 2 bin 317, İsveç 2 bin 299, Brezilya 2 bin 247, Japonya 1905, İsrail 1930, Türkiye 1872, Malezya 1796, Danimarka 1591, Çekya 1394, İrlanda 1329, Lüksemburg 1099 ve Ekvador 1082."

Kaynak: AA

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