Dünya genelinde yeni tip korona virüsle mücadele sürdürüyor
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Dünya genelinde yeni tip korona virüsle mücadele sürdürüyor

Korona virüs dünya genelinde 4 buçuk milyon kişiye bulaştı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüsle mücadele sürdürüyor
17.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:37

Korona virüs dünya genelinde 4 buçuk milyon kişiye bulaştı. Salgınla mücadele sürüyor. Kovid-19 nedeniyle en fazla yarayı ABD aldı. Ülkede virüs 1 buçuk milyon kişiye bulaştı. Virüsle yoğun şekilde mücedele eden diğer ülkeler ;

RUSYA

İNGİLTERE

İSPANYA

İTALYA

BREZİLYA

FRANSA

ALMANYA Ölü sayısına bakıldığında ise şu ana kadar en fazla ölüm ABD'de gerçekleşti. Onu İngiltere, İtalya ve İspanya izledi. Yunanistan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kapsamında plajlar yeniden açıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün en işlek ana caddeleri ve sokaklarında da salgın nedeniyle geniş kapsamlı dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

(İHA)

Dünya genelinde yeni tip korona virüsle mücadele sürdürüyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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