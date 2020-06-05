Dünya genelinde yeni tip corona virüsle mücadele sürüyor Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 650 bini buldu.

Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 650 bini buldu. Virüs nedeniyle şu ana kadar 400 bine yakın insan hayatını kaybetti. Hastalık nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 110 binle ABD'de görüldü.

ABD'yi ölü sayısında ;

İngiltere

İtalya

Brezilya

Fransa

İspanya

Meksika

Belçika

Almanya

İran

Kanada

Hindistan Hollanda

Rusya Peru

Çin takip ediyor. Korona virüste can kaybının azaldığı normale döndüğü ülke İspanya'da 3 günde bir kişi ölürken, bu sayı bugün 5. Son 24 saate bakıldığında ABD'de bu oran hala çok yüksek ve binin üzerinde. Yani, ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA