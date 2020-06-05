Dünya genelinde yeni tip corona virüsle mücadele sürüyor
Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 650 bini buldu.
05.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:06
Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 650 bini buldu. Virüs nedeniyle şu ana kadar 400 bine yakın insan hayatını kaybetti. Hastalık nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 110 binle ABD'de görüldü.
ABD'yi ölü sayısında ;
İngiltere
İtalya
Brezilya
Fransa
İspanya
Meksika
Belçika
Almanya
İran
Kanada
Hindistan Hollanda
Rusya Peru
Çin takip ediyor. Korona virüste can kaybının azaldığı normale döndüğü ülke İspanya'da 3 günde bir kişi ölürken, bu sayı bugün 5. Son 24 saate bakıldığında ABD'de bu oran hala çok yüksek ve binin üzerinde. Yani, ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
(İHA)
Kaynak: İHA