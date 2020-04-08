Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı bir milyon 400 bini geçti Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Vaka sayısı bir milyon 400 bini aştı, 300 bin kişi iyileşti. Avrupa ülkelerinde de şu sıralar ilaç kıtlığı yaşanıyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bini aştı. En çok vaka görülen ülke 386 bin 104 ile ABD olurken, onu İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya izledi.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkelerin sıralaması da şu şekilde:

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

İRAN

İNGİLTERE

TÜRKİYE

İSVİÇRE

BELÇİKA

HOLLANDA

KANADA

AVUSTURYA

PORTEKİZ

BREZİLYA

GÜNEY KORE

Dünyada 300 bin 601 kişi hastalığı atlatmayı başardı. Sağlığına kavuşan 77 bin 167 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla

EN FAZLA İYİLEŞME OLAN ÜLKELER

İSPANYA

ALMANYA

İRAN

İTALYA

ABD

FRANSA

Salgında ölüm oranı yüzde 5,6, iyileşme oranı ise yüzde 21,4 civarında seyrediyor. Salgının ağır seyrettiği İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bini aştı. Avrupa İlaç Ajansı bazı Avrupa Birliği ülkelerinde Covid-19 hastaları için kullanılan ilaçlarda kıtlık yaşanmaya başladığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA