Dünya genelinde virüs nedeniyle ölü sayısı 160 bini aştı Korona virüsle mücadele sürerken dünya genelinde ölü sayısı 160 bini aştı.

Korona virüsle mücadele sürerken dünya genelinde ölü sayısı 160 bini aştı. ABD Başkanı Trump da aldığımız önlemlerle milyonlarca hayat kurtardık açıklamasını yaptı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 300 bini aştı. Ölü sayısı da 160 bini aştı. Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte ABD'de 3 bin 800, İngiltere'de 888, Fransa'da 642 ve İtalya'da 482.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ile 65 bine düştüğünü açıkladı.

Tünelin sonunda ışık olduğunu vurgulayan Trump, "Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık" dedi. Öte yandan İtalya'da günlük iyileşen sayısında rekor artış meydana geldi. 2 bin 563 kişinin iyileştiği bunun korona virüs salgınının başından bu yana günlük bazda kayda geçen iyileşen vaka sayısında rekor artış olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA